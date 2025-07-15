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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بـ132 مليون جنيه.. استكمال أعمال حماية وادي بعبع بجنوب سيناء من أخطار السيول

أعمال الحماية من السيول
أعمال الحماية من السيول
ايمن محمد

قام  الدكتور أحمد محمد الكومي، وكيل الادارة العامة للمياه بجنوب سيناء، بجولة تفقدية بمدينة أبورديس، لمتابعة  الأعمال الجارية لحماية منطقة وادي بعبع من أخطار السيول، وحصاد مياه الأمطار.

 
وقال وكيل الادارة العامة للمياه الجوفية، إنه جاري استكمال أعمال حماية منطقة وادي بعبع من السيول لتأمين مدينة أبورديس تمامًا من أخطار السيول، من خلال إنشاء 2 بحيرة صناعية وحاجز توجيه، بهدف تخزين 13 مليون متر مكعب من المياه، وحماية المدينة من تدمير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ بالمشروع تجاوزت الـ 75%، بتكلفة 132,8 مليون جنيه.


وأوضح وكيل الادارة العامة للمياه الجوفية في تصريح اليوم، أن هذا المشروع يمثل جهودًا حثيثة لحماية مدينة أبورديس والقرى المجاورة من أخطار السيول، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من المياه التي تحملها السيول وتخزينها للاستخدام المستقبلي عن طريق احتوائها وتوجيهها بعيدًا عن المناطق السكنية، مما يقلل من الأضرار المحتملة. 


وأكد أنه جاري إنشاء البحيرتين لتقليل تدفق مياه السيول المفاجئ وكمية المياه التي تصل إلى المناطق السكنية، وإنشاء حاجز التوجيه، لتوجيه مياه السيول نحو خليج السويس، ومنع تجمعها في مناطق غير مرغوب فيها، مما يقلل من الأضرار المادية والبشرية التي قد تنتج عن السيول، خاصة بعد تعرض مدينة أبورديس لأضرار كبيرة في الماضي.


الجدير بالذكر، أنه جرى تنفيذ عددًا من مشروعات الحماية من أخطار السيول بجنوب سيناء، تمثلت في 55 سدة، و15 خزان أرضي، و88 حاجز إعاقة، و36 قناة صناعية، و293 بحيرة جبلية وصناعية، و8 معبر ايرلندي، و13 بربخ بتكلفة إجمالية تصل إلى 3,25 مليار جنيه.


وبلغ إجمالي السعة التخزينية للبحيرات التي جرى إقامتها بهدف تخزين مياه السيول للاستفادة منها في أغراض الشرب والزراعة 88 مليون متر مكعب من الماء، وجاري تنفيذ مجموعة من الدراسات الهيدرولوجية لاستكمال منظومة حماية المحافظة من أخطار السيول، وذلك بمدن "رأس سدر، أبورديس، دهب، نويبع، طابا"، لإنشاء عدد من البحيرات والسدود وحواجز الإعاقة.

جنوب سيناء أعمال الحماية من السيول المحافظة

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