ورشة عمل متخصصة لجراحات المخ والأعصاب والعظام بمشاركة خبير أجنبي ببورسعيد

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد عن انعقاد ورشة قريبًا ورشة عمل متخصصة في جراحات المخ والأعصاب والعظام بمشاركة خبير أجنبي

واكدت الهيئة ان الورشة في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تقديم خدمات طبية متقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

و يُجري التحضير حاليًا لتنظيم ورشة عمل متخصصة في جراحات المخ والأعصاب، تحت إشراف الدكتور أحمد حسن سالم مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد و الدكتور حمدي النبوي استشاري جراحات المخ والأعصاب

ورشة عمل متخصصة في جراحات المخ والأعصاب والعظام بمشاركة خبير أجنبي

وتتضمن الورشة الاستعانة بخبير أجنبي لإجراء عدد من العمليات الدقيقة والمعقدة في تخصص جراحات المخ والأعصاب، وذلك في إطار دعم الهيئة لتبادل الخبرات الدولية، ونقل التكنولوجيا الطبية المتقدمة إلى داخل مستشفيات الهيئة.

تأتي هذه الورشة ضمن خطة الهيئة المستمرة لتطوير المهارات الجراحية للأطقم الطبية، وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمنتفعين، بما يواكب أحدث النظم العالمية في التخصصات الطبية الدقيقة.