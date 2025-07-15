أخبار السيارات | أغلى 10 موديلات في العالم خلال 2025 ..أمل جديد لانخفاض أسعار السيارات الكهربائية؟

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

في خطوة استراتيجية جديدة تعكس تحولًا واضحًا نحو السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة، أعلنت شركة جنرال موتورز خلال الشهر الماضي أن مصنعها "فيرفاكس أسيمبلي" سيبدأ تصنيع الجيل المعاد تصميمه من سيارة شيفروليه بولت بنهاية العام الجاري.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

السيارات الفاخرة ومرتفعة الثمن تعبير عن القوة والمكانة، وتتميز بالإنتاج المحدود، والتكنولوجيا المتقدمة، والمواد الفاخرة.

في ظل تسارع التحول نحو السيارات الكهربائية، تواصل مازدا اليابانية تعزيز مكانتها العالمية من خلال شراكتها الناجحة مع شركة شانجان الصينية، والتي أثمرت عن طرازات جديدة تظهر طموحات كبيرة في هذا القطاع.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.