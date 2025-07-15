الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران، وتشمل 8 أفراد وكيان إيراني، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأعلنت إيران أنها ستجري محادثات مع شركائها الآسيويين، روسيا والصين، على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون اليوم الثلاثاء، في إطار سعي طهران للحصول على الدعم بعد صراعها الذي استمر 12 يومًا مع إسرائيل الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر تليجرام: "سنعقد اجتماعات ثنائية مع وزير الخارجية الصيني، الذي له بطبيعة الحال أهمية خاصة في ظل الوضع الراهن، وكذلك مع وزير الخارجية الروسي".

وتعد منظمة شنجهاي للتعاون تجمعا أمنيا وسياسيا أوراسيا يضم عشرة دول، من بينها الصين وروسيا والهند وباكستان وإيران. تستضيف مدينة تيانجين شمال الصين الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية المنظمة.

