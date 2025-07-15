هل يحافظ الشكل الهرمي على طاقة الخضروات؟

قالت خبيرة الطاقة سونيا الحبال إن الشكل الهرمي له قدرة على حفظ طاقة الأشياء، موضحة أن وضع الخضروات أو الفاكهة بشكل هرمي يساعد في الحفاظ على جودتها لفترة أطول.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الشكل الهرمي من الأشكال الحيوية التي تمنح الأشياء طاقة حياة، ولذلك الفاكهة لا تفسد بسهولة ولا تتعفن"، داعية إلى تطبيق هذا النمط داخل البيوت.

وأوضحت أن المصريين القدماء استخدموا العديد من الوسائل لتوليد الطاقة الإيجابية وطرد السلبية، من بينها استخدام "لبان الدكر" كبخور في البيوت والمعابد.

وتابعت: "كانوا يحرقونه على الفحم أو في المباخر، لأنه يطرد الطاقات السلبية من المكان، ولبان الدكر مع المرمرية من المعجزات في هذا المجال".

وشددت على أهمية استخدام لبان الدكر والمرمرية لمن يعانون من طاقات سلبية داخل بيوتهم، مثل كثرة تعطل الأجهزة، وتكرار الكوابيس، وصراخ الأطفال دون سبب.