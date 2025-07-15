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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران تجتاز تقييم مخاطر السلامة من GHS العالمية

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن اجتيازها بنجاح لتقييم شامل لمخاطر السلامة أجرته شركة GHS الأمريكية، إحدى الجهات العالمية المتخصصة في مجال تقييم مخاطر شركات التأمين وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو الجاري.

 ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على كفاءة المنظومة التشغيلية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، واستجابتها الفعّالة للتحديات والمتغيرات في قطاع الطيران العالمي.

وشمل التقييم مراجعة شاملة لكافة الأنشطة المرتبطة بالأمن والسلامة وخدمة الطائرات، التي تنفذها الشركة القابضة وشركاتها التابعة، بهدف التأكد من الالتزام الكامل باللوائح والتشريعات المعمول بها من سلطة الطيران المدني المصري (ECAA)، ومدى توافقها مع أفضل الممارسات المعترف بها في صناعة النقل الجوي العالمية.

وتم استعراض نتائج التقييم التي أكدت تنفيذ مصر للطيران لكافة متطلبات ومعايير السلامة بكفاءة عالية وجاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمراجعة بحضور الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وقد حضر اللقاء لفيف من قيادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وكذا ممثلي شركة GHS.

وبهذه المناسبة، أعرب الطيار أحمد عادل عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها فريق عمل مصر للطيران، مؤكدًا أن هذه النجاحات هي نتاج عمل متواصل وتنسيق فعّال بين مختلف الإدارات بالشركة القابضة والشركات  التابعة، وتعكس مدى الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة الدولية، كما ثمّن عادل الدعم الفنى وسبل التعاون التي قدّمها فريق عمل GHS خلال عملية التقييم، مشيرًا إلى أن نتائج المراجعة تمثل دفعة قوية نحو مزيد من التطوير والتحسين المستدام.

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن عملية التقييم ركزت على قدرة الشركة على التعامل مع المستجدات وتطوير منظومة السلامة بناءً على التوصيات السابقة. 

وأضاف أن تقرير GHS الأخير تضمن إشادة خاصة بمرونة الشركة واستجابتها الفعّالة للتحديات، خصوصًا في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الطيران عالميًا وهو ما أشاد به فريق GHS الذي أثنى على مستوى الأداء والالتزام بتطبيق التوصيات بجودة وشفافية عالية.

ومن جانبه، أثنى جورج شنايدر، رئيس مجلس إدارة شركة GHS، على التعاون الممتد مع مصر للطيران على مدار الأعوام السابقة، مشيدا بمستوى التعاون والاحترافية التي أظهرها فريق العمل بالشركة خلال عمليات المراجعة، ومؤكدًا أن هذا النجاح يعزز من ثقة شركات التأمين العالمية في أداء مصر للطيران والتزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة التشغيلية.

مصر للطيران قطاع الطيران تقرير GHS

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