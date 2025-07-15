محافظ الأقصر يتفقد قطع أراض للدولة للتأكد من جاهزيتها للاستثمار .. صور

تفقد محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، اليوم الثلاثاء، عددًا من قطع الأراضي التابعة للدولة والمطلة على نهر النيل التابعة لمركز ومدينة البياضية؛ لتقييمها والتأكد من جاهزيتها لطرحها كمشروعات استثمارية وسياحية واعدة.



وقال عمارة - في بيان اليوم - إن ذلك يأتي في ضوء سعي الدولة للاستفادة من أصولها غير المستغلة وتعظيم مواردها، منوهًا بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة على ضفاف النيل؛ بما يحقق التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.



وعلى صعيد آخر، نفذت إدارة شرطة المرافق بالأقصر حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التشوهات البصرية بشوارع مدينة الأقصر الرئيسية والجانبية، وأسفرت الحملة عن تحرير 24 محضر إشغال طريق، و8 محاضر باعة جائلين، و11 محضر نظافة عامة، و19 محضر مضبوطات متنوعة، و49 محضر إزالات إدارية.

