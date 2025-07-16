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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئاسة طائفة الدروز : لا يوجد أي اتفاق مع الحكومة السورية والقتال مستمر

طائفة الدروز
طائفة الدروز
محمود نوفل

 
أكدت الصفحة الرسمية لرئاسة طائفة الموحدين الدروز على فيسبوك انه لا يوجد أي اتفاق أو تفاوض أو تفويض مع الحكومة السورية المؤقتة.

وقالت رئاسة الطائفة الدرزية في سوريا: نؤكد على ضرورة الاستمرار في الدفاع المشروع والقتال حتى تحرير كامل تراب محافظة السويداء من "العصابات".


وفي وقت لاحق؛ أعلنت وزارة الداخلية السورية  التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في "السويداء"، فيما نشرت دار طائفة الموحدين الدروز بنود الاتفاق.

ونقلت وكالة سانا الرسمية عن مصدر في الداخلية أنه تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق للنار في "السويداء" ونشر حواجز أمنية في المدينة واندماجها الكامل في الدولة السورية.

بينما نشرت صفحة "دار طائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا" بياناً مصوراً تلاه شيخ العقل "يوسف جربوع" أعلن فيه الاتفاق على الوقف الكامل والفوري للأعمال العسكرية وإعادة قوات الجيش إلى ثكناتها.

وتشكيل لجنة مراقبة من الدولة السورية والمشايخ للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار والالتزام به، ونشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة من الدولة ومنتسبي الشرطة من أبناء محافظة السويداء، في جميع أنحاء مدينة السويداء والمناطق المجاورة، بهدف تعزيز الأمن وحماية المواطنين.

كما دعا الاتفاق إلى الاستعانة بضباط وعناصر الشرطة الأكفّاء والشرفاء من أبناء محافظة السويداء لتولّي مهام قيادية وتنفيذية في إدارة الملف الأمني في محافظة.
 

سوريا اتفاق السويداء طائفة الدروز الحكومة السورية الداخلية السورية

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