لامين يامال| تجديد العقد مع برشلونة حلم يتحقق.. وارتداء الرقم 10 شرف كبير

أعرب اللاعب الإسباني الشاب لامين يامال عن سعادته العارمة بتجديد عقده مع نادي برشلونة حتى عام 2031، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية فصل جديد في مسيرته الكروية، مؤكدًا أن ارتداء القميص رقم 10 في الفريق الأول هو حلم تحقق وشرف لا يُضاهى.

حلم الطفولة يتحقق

وفي مؤتمر صحفي عُقد بمناسبة الإعلان الرسمي عن تمديد العقد، قال يامال: (برشلونة هو كل حياتي. نشأت هنا منذ أن كنت في السابعة من عمري، وهذا النادي يمثل لي أكثر من مجرد فريق، بل هو بيتي الأول).

وأكد اللاعب الشاب أن هذه اللحظة تجسد حلمًا راوده منذ الطفولة، مشددًا على رغبته في الاستمرار بالنمو والتطور داخل أسوار النادي الكتالوني.

القميص رقم 10.. مسؤولية وإرث عظيم

أعلن برشلونة أيضًا أن يامال سيرتدي القميص رقم 10 ابتداءً من الموسم المقبل، وهو الرقم الذي حمله كبار الأساطير مثل ليونيل ميسي، رونالدينيو ومارادونا.

وعن هذه الخطوة، قال يامال: (إنه شرف كبير لأي لاعب نشأ في برشلونة. أرغب في الحفاظ على كل شيء تركه ميسي، والاستمرار في كتابة تاريخ هذا الرقم العظيم. أشكر النادي على ثقته، وأشعر بحماس كبير، لا ضغط).

كامب نو ينتظرنا

أبدى يامال حماسه للعودة إلى ملعب كامب نو بعد الانتهاء من أعمال التجديد، وقال: (لا أطيق الانتظار للعب أمام جماهيرنا في كامب نو هذا الموسم. نعدهم بالكثير من الفرح والطموحات العالية).

تطلعات وأحلام المستقبل

تحدث يامال عن أهدافه المستقبلية على المستويين الفردي والجماعي، مشيرًا إلى أن دوري أبطال أوروبا وكأس العالم يمثلان أبرز أحلامه التي يسعى لتحقيقها.

وأضاف: )نحن فريق شاب، لكن نمتلك الطموح والإمكانيات لتحقيق كل شيء. أريد أن أستمتع بكل لحظة قادمة وأحصد المزيد من البطولات مع برشلونة).

تحية مؤثرة لجدته

وفي ختام كلمته، وجّه لامين يامال رسالة خاصة ومؤثرة إلى جدته فاطمة، التي حضرت مراسم توقيع العقد، وقال: (وجود جدتي اليوم له قيمة معنوية كبيرة. أجلنا الاحتفال حتى عودتها من المغرب، لأنها ركيزة أساسية في حياتي. ممتن لها من أعماق قلبي، ولولاها لما تمكنت من التخطيط لهذا اليوم كما أردت).