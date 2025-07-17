مستشفى الغردقة تجري 4 جراحات دقيقة وناجحة بالوجه والفكين

أجرت مستشفى الغردقة العام 4 عمليات جراحية معقدة في تخصص الوجه والفكين، تضمنت إصلاح كسور بعظام الوجه والفك، وحققت العمليات نتائج ناجحة بخروج جميع الحالات بتحسن تام.

جاء ذلك ضمن جهود مديرية الصحة بالبحر الأحمر لتقديم خدمات طبية متخصصة وعالية الجودة لأهالي المحافظة، وبتوجيهات مباشرة من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لدعم المنظومة الصحية وتطوير أداء المستشفيات الحكومية.

قاد الفريق الجراحي الأستاذ الدكتور عصام بهجات، أستاذ جراحة الوجه والفكين بجامعة جنوب الوادي، بمشاركة نخبة من أطباء الجراحة والتخدير وهيئة التمريض، في واحدة من أبرز الجراحات الدقيقة التي تشهدها مستشفيات المحافظة.

تمت العمليات تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة، وبمتابعة كل من الدكتورة رشا عادل، وكيل المديرية، والدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير إدارة المستشفيات والعلاج الطبيعي، والدكتور هشام طه، مدير إدارة الأسنان، والدكتور كريم الشبراوي، مدير المستشفى.

وأشاد اللواء عمرو حنفي بهذا الإنجاز الطبي، مؤكدًا أهمية استمرار تطوير الأداء الطبي في المستشفيات الحكومية، وتوفير الكوادر المتخصصة والتجهيزات اللازمة، بما يعكس رؤية الدولة في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.

تؤكد هذه الخطوة نجاح الجهود المحلية في تحقيق طفرة نوعية في التخصصات الدقيقة، وتعزيز ثقة المواطنين في خدمات القطاع الصحي الحكومي بمحافظة البحر الأحمر.