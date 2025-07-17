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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| جوجل تطلق ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبمزايا احترافية.. إليك مواصفات هواتف Pixel 10 قبل الطرح

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هتقلب الموازيين .. جوجل تطلق ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الأصطناعي ..تفاصيل

وأعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة مكالمات الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة. كما تعمل الشركة العملاقة على تعزيز الذكاء الاصطناعي في محرك بحث جوجل من خلال إضافة طراز Gemini 2.5 Pro إلى تجربة البحث، وتقديم إمكانيات بحثية متعمقة.

بمزايا احترافية.. مواصفات هواتف Pixel 10 قبل الطرح فى الأسواق

وأعلنت شركة جوجل رسميًا عن موعد إطلاق هاتف Pixel 10 في 20 أغسطس 2025. وفي دعوة أرسلتها يوم الأربعاء، قالت جوجل إن الحدث سيقام في مدينة نيويورك في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث ستعرض الشركة "أحدث ما توصلت إليه هواتف Pixel والساعات وسماعات الأذن .

بمواصفات احترافية.. هواوي تطلق أجهزة لوحيه جديدة إليك أهم الميزات

وتعمل شركة هواوي على جهازين لوحيين رائدين جديدين بشاشات OLED. ووفقًا للتسريبات ستطلق الشركة جهازًا لوحيًا خفيف الوزن بقياس 8.8 بوصة وطرازًا فاخرًا بقياس 14.2 بوصة. سيستخدم كلا الجهازين منصة K9، في إشارة على الأرجح إلى معالج سلسلة Kirin 9.

ببطارية عملاقة وقدرة شحن جبارة.. مواصفات هاتف Xiaomi 16 Pro

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في هاتف شاومي طراز "برو ماكس" الجديد وإضافته إلى سلسلة هواتف شاومي الذكية الرائدة والتي تعمل بنظام أندرويد لأول مرة في عام 2025. ووفقا للتسريبات من المتوقع  أن يأتي هاتف شاومي 16، بالعديد من المواصفات الرائدة 

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