أحمد حسن : حسام حسن جالي في نص الليل بسبب خسارة مباراة بلاي ستيشن

كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق عن موقف طريف جمعه مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في إحدي المعسكرات.

وقال الصقر أحمد حسن خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية :"البلاي ستيشن كان طالع جديد وكان أحرف واحد فيه حازم إمام وانا وعبد الستار صبري".

ويضيف الصقر :"في معسكر بالمكسيك قعدت الاعب حسام حسن وإكسبه كتير لانه كان لسه بيتعلم جديد وجت الساعة 4 الفجر قولتله هنام بقي تعبت "

وتابع أحمد حسن :"روحت أوضتي وبعد دقيقتين لقيته جاي يقولي إيه مش هنكمل لعب قولتله مش قادر عايز أنام وهو مش متقبل فكرة الخسارة".