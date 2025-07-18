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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | أوبن أي آي توسع قدرات ChatGPT لدعم ملفات إكسل وباوربوينت.. نظام iOS 26 قادم بميزات مذهلة لم ترها من قبل

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

على غرار إنستجرام.. صندوق الأسئلة قادم إلى حالات واتساب

يعمل تطبيق واتساب حاليا على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر أسئلة مفتوحة ضمن تحديثات الحالة Status، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل والمشاركة بين المستخدمين بطريقة تشبه ما هو متاح في قصص إنستجرام.


عاصفة تسريحات تجتاح وادي السيليكون.. إنتل تمهد لأكبر تقليص بتاريخها

تتواصل موجة تسريحات الموظفين في قطاع تكنولوجيا المعلومات بوتيرة متسارعة، دون بوادر للتهدئة، فبعد إعلان مايكروسوفت في وقت سابق من هذا الشهر عن الاستغناء عن 9.000 موظف، تشير تقارير متعددة إلى أن شركة إنتل تستعد لتنفيذ أكبر عملية تسريح للموظفين في تاريخها الحديث.


لمستخدمي macOS.. ميزة جديدة من OpenAI تحول صوتك إلى ملاحظات ذكية

أعلنت شركة OpenAI عن توسيع نطاق الوصول إلى ميزة وضع التسجيل Record Mode، في تطبيق ChatGPT المخصص لأجهزة macOS، لتشمل الآن مشتركي باقة Plus، بعد أن كانت مقتصرة الشهر الماضي على مستخدمي الأعمال فقط.

العد التنازلي بدأ.. كل ما نعرفه عن سلسلة iPhone 17 قبل إطلاقها

 

مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 بعد أقل من شهرين، بدأت التسريبات تتكثف، كاشفة عن أبرز ما يمكن أن نتوقعه من أجهزة آبل الجديدة للعام 2025. وفيما يلي أهم الميزات المرتقبة، والمفاجآت المثيرة، وبعض التغييرات الأقل حماسة.


أوبن أي آي توسع قدرات ChatGPT لدعم ملفات إكسل وباوربوينت

تعمل شركة أوبن أي آي OpenAI، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ومقرها سان فرانسيسكو، على توسيع قدرات الإنتاجية في نموذجها الشهير شات جي بي تي ChatGPT، في خطوة من شأنها تقليل اعتماد المستخدمين على أدوات مايكروسوفت أوفيس مثل إكسل وباوربوينت.

أفضل تحديث في تاريخ الآيفون.. نظام iOS 26 قادم بميزات مذهلة لم ترها من قبل

كشفت شركة آبل، في مؤتمرها الأخير من مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، عن تحديث شامل لنظام تشغيل أجهزتها المحمولة، iOS، هو الأكبر منذ أكثر من عشر سنوات.

Imagine Me.. ميتا تطلق ميزة تصوير خيالية بالذكاء الاصطناعي

بدأت شركة ميتا Meta، في طرح أحدث ميزاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحت اسم "Imagine Me"، لجميع المستخدمين في الهند.

بتصميم غير مألوف.. هذا هو الآيفون الأكثر تطورا في تاريخ آبل؟

بعد سنوات من الشائعات والتكهنات، تشير مصادر موثوقة إلى أن شركة آبل تستعد أخيرا للكشف عن أول هاتف آيفون قابل للطي خلال عام 2026. 

iPhone 17 Pro Max.. تغييرات كبيرة مرتقبة في التصميم والمواصفات

 

تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 في الأسواق العالمية قريبا، وسط ترقب واسع من المستخدمين، وخاصة للنسخة الأعلى iPhone 17 Pro Max، التي يتوقع أن تأتي بتحديثات كبيرة على مستوى التصميم والأداء والكاميرا وغيرها من المواصفات التقنية.

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