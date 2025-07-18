أخبار التكنولوجيا | أوبن أي آي توسع قدرات ChatGPT لدعم ملفات إكسل وباوربوينت.. نظام iOS 26 قادم بميزات مذهلة لم ترها من قبل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

على غرار إنستجرام.. صندوق الأسئلة قادم إلى حالات واتساب

يعمل تطبيق واتساب حاليا على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر أسئلة مفتوحة ضمن تحديثات الحالة Status، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل والمشاركة بين المستخدمين بطريقة تشبه ما هو متاح في قصص إنستجرام.

تتواصل موجة تسريحات الموظفين في قطاع تكنولوجيا المعلومات بوتيرة متسارعة، دون بوادر للتهدئة، فبعد إعلان مايكروسوفت في وقت سابق من هذا الشهر عن الاستغناء عن 9.000 موظف، تشير تقارير متعددة إلى أن شركة إنتل تستعد لتنفيذ أكبر عملية تسريح للموظفين في تاريخها الحديث.



لمستخدمي macOS.. ميزة جديدة من OpenAI تحول صوتك إلى ملاحظات ذكية

أعلنت شركة OpenAI عن توسيع نطاق الوصول إلى ميزة وضع التسجيل Record Mode، في تطبيق ChatGPT المخصص لأجهزة macOS، لتشمل الآن مشتركي باقة Plus، بعد أن كانت مقتصرة الشهر الماضي على مستخدمي الأعمال فقط.

مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 بعد أقل من شهرين، بدأت التسريبات تتكثف، كاشفة عن أبرز ما يمكن أن نتوقعه من أجهزة آبل الجديدة للعام 2025. وفيما يلي أهم الميزات المرتقبة، والمفاجآت المثيرة، وبعض التغييرات الأقل حماسة.

تعمل شركة أوبن أي آي OpenAI، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ومقرها سان فرانسيسكو، على توسيع قدرات الإنتاجية في نموذجها الشهير شات جي بي تي ChatGPT، في خطوة من شأنها تقليل اعتماد المستخدمين على أدوات مايكروسوفت أوفيس مثل إكسل وباوربوينت.

كشفت شركة آبل، في مؤتمرها الأخير من مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، عن تحديث شامل لنظام تشغيل أجهزتها المحمولة، iOS، هو الأكبر منذ أكثر من عشر سنوات.

بدأت شركة ميتا Meta، في طرح أحدث ميزاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحت اسم "Imagine Me"، لجميع المستخدمين في الهند.

بعد سنوات من الشائعات والتكهنات، تشير مصادر موثوقة إلى أن شركة آبل تستعد أخيرا للكشف عن أول هاتف آيفون قابل للطي خلال عام 2026.

تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 في الأسواق العالمية قريبا، وسط ترقب واسع من المستخدمين، وخاصة للنسخة الأعلى iPhone 17 Pro Max، التي يتوقع أن تأتي بتحديثات كبيرة على مستوى التصميم والأداء والكاميرا وغيرها من المواصفات التقنية.