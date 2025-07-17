حسب الله: وعي المصريين خط الدفاع الأول والأخير في وجه اختراق الداخل المصري

قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إن حجم المؤامرات التي تتعرض لها مصر قد تضاعف في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه المؤامرات لم تعد تقتصر على محاولات الفوضى، بل امتدت لتشمل استهداف وعي المواطن المصري وتزييف إدراكه بالواقع، من خلال منصات إعلامية مشبوهة وحملات تضليل ممنهجة تستهدف النَيل من وحدة الدولة.

حماية الوطن لا تكون بالخوف

وأكد حسب الله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن حماية الوطن لا تكون بالخوف أو التوجس، وإنما بالوعي الحقيقي الذي يضع كل ما يحدث في سياقه الصحيح، ويحصّن المجتمع من الانسياق وراء الشائعات أو الانجراف في دعوات الهدم والتشكيك.

وأوضح أن وعي المصريين، الذي تجلى في مواقف فارقة خلال السنوات الماضية، هو خط الدفاع الأول والأخير في وجه أي محاولات لاختراق الداخل المصري أو إضعاف الجبهة الوطنية، مطالبًا جميع المؤسسات، لا سيما الإعلام والتعليم والثقافة، بمواصلة جهودها في بناء وعي المواطن، ورفع مستوى الإدراك الجمعي للمخاطر المحيطة.

وشدد الدكتور صلاح حسب الله على أن مصر تواجه تحديات ضخمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما في ذلك ما يُحاك من خطط تستهدف أمنها القومي، داعيًا الجميع إلى التكاتف حول الدولة المصرية ومؤسساتها، والعمل بروح وطنية تتجاوز الخلافات، وتضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.