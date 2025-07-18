أخبار التوك شو |مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد جَسور في الدفاع عن الأمن القومي المصري.. مركز البحوث: نجحنا في تطوير لقاح مصري 100% لكورونا

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد جسور في الدفاع عن الأمن القومي المصري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب المصري العظيم تحمل الكثير من أجل الوطن، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي انحاز للشعب المصري في 30 يونيو و 3 يوليو.

وزير الزراعة: مشروعات الاستصلاح تقود مصر نحو الاكتفاء الغذائي

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تمتلك فعليًا نحو 9.5 مليون فدان منزرعة، إلا أن هذا الرقم يعادل إنتاجيًا ما يتراوح بين 15 إلى 16 مليون فدان، وذلك نتيجة اعتماد نظام الزراعة المتعددة الدورات، حيث يُزرع الفدان الواحد أكثر من مرة في العام.

القومي للبحوث: نجحنا في تطوير لقاح مصري 100% لكورونا

أكد الدكتور محمد أبو الدهب، رئيس شعبة البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، أن المركز يمثل صرحًا بحثيًا متكاملًا يربط بين العلم والتطبيق، ويقدم خدمات طبية متخصصة تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

رانيا فريد شوقي: الضوء الشارد نقطة تحول مهمة في حياتي الفنية والجماهيرية

تحدثت رانيا فريد شوقي عن شخصية "نفيسة" التي قدمتها في مسلسل "الضوء الشارد"، مؤكدة أن الدور كان نقطة تحول مهمة في حياتها الفنية والجماهيرية، وكشفت عن تفاصيل موقف إنساني مؤثر عقب عرض المسلسل ارتبط بوالدها الراحل فريد شوقي.

محافظ الأقصر: جددنا طرق المعابد.. والسائح يريد صورة مشرفة وممشى يليق

أكد محافظ الأقصر، المهندس عبدالمطلب عمارة، أن الناتج القومي للمحافظة يعتمد بشكل رئيسي على السياحة، قائلًا: "حوالي 70% من اقتصادنا سياحة، مقابل 30% زراعة وصناعة، وبالتالي فإن الأساس في الأيدي العاملة والناتج المحلي مرتبط بالسياحة، لذا لا بد من الاهتمام بهذا الملف".

منظمة التحرير الفلسطينية: الاحتلال يسعى إلى كسر إرادة الفلسطينيين وفرض سياسة التهجير

أكد الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الاحتلال، وتحديدًا الحكومة اليمنية المتطرفة، يستغل الوقت لمواصلة جرائمه.

رتيبة النتشة: الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل يعوق أي حل عادل

أكدت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس، أن إسرائيل تسعى إلى فرض وقائع ميدانية جديدة في قطاع غزة من خلال إنشاء ما يُسمى «المدينة الإنسانية»، التي وصفها بأنها أداة لإعادة توزيع السكان قسريًا، تحت ستار المساعدات الإنسانية، موضحة أن هذه المخططات لا تستند لأي غطاء قانوني أو توافق دولي، مشيرًا إلى أن هذه المدينة المزمع إنشاؤها على مساحة 55 كم² تستهدف حشر أكثر من مليوني فلسطيني، وهو ما يُشكل كارثة إنسانية بكل المقاييس.

الأمم المتحدة: استهداف أماكن العبادة في غزة غير مقبول

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنّ استهداف أماكن العبادة في غزة غير مقبول ويجب حماية الناس الذين يلجؤون إليها، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الرقب: إسرائيل تسعى لتكرار سيناريو الخليل في القدس

أعرب الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح، عن استنكاره الشديد لقرار الاحتلال الإسرائيلي نقل الإشراف الكامل على الحرم الإبراهيمي للمستوطنين، واصفًا القرار بأنه تصعيد خطير وغير مسبوق، يندرج ضمن سياسة منهجية لتغيير الواقع الجغرافي والديني في الأراضي الفلسطينية، لاسيما في مدينة الخليل.





وزير خارجية فرنسا: قصف إسرائيل لكنيسة العائلة المقدسة في غزة غير مقبول

أكد وزير خارجية فرنسا، أنّ قصف إسرائيل لكنيسة العائلة المقدسة في غزة غير مقبول، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.





