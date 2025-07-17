الأحد بمسجد آل رشدان.. الاتحاد المصري يقيم عزاءً للدكتور ميمي عبد الرازق

أعلن الكابتن محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم اتخاذ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني ابوريدة إقامة عزاء لفقيد الرياضة المصرية بن بورسعيد الدكتور ميمي عبد الرازق بالقاهرة يوم الأحد المقبل.

وقال ياسين فى تصريحات خاصة لصدى البلد إنه تلقي اتصالا من المدير التنفيذي للاتحاد فور إعلان وفاة الفقيد يبلغه إقامة سرادق عزاء فى بورسعيد بتاريخ الفقيد.

الاحد بمسجد أل رشدان الاتحاد المصري لكرة القدم يقيم عزاء للدكتور ميمي عبد الرازق

وأوضح مدير منطقة بورسعيد لكرة القدم انه أبلغ مدير الاتحاد بإعلان النادى المصري إقامة العزاء للفقيد تقديرا لعطائه.

وأضاف الكابتن محمد ياسين أنه تم اتخاذ القرار بإقامة العزاء بمسجد آل رشدان بالقاهرة لإتاحة الفرصة لكل رياضيي مصر تقديم واجب العزاء.

وشدد مدير منطقة بورسعيد لكرة القدم أن قرار إقامة عزاء للفقيد هو أقل مايقدم لتاريخه وعطاءه سواء على الصعيد المحلي او الأفريقي كونه أحد الرموز الرياضية التي افتقدها الوطن.

وأكد الكابتن محمد ياسين أن الدكتور ميمي عبد الرازق ظل يعطي لآخر وقت بكل حب من اجل بورسعيد ومعشوقها النادى المصري ولم يبخل بالجهد او العلم يوما على منطقة بورسعيد لكرة القدم.

وقدم رئيس منطقة بورسعيد العزاء لشعب بورسعيد فى فقيدهم داعيا الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم أسرته ومحبيه الصبر و السلوان .