قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة وحر شديد وفرص سقوط أمطار
أهلي جدة يغازل فينيسيوس جونيور بعرض ضخم.. والريال يتحرك لقطع الطريق
أشرف صبحي: الإنشاءات الرياضية في الجمهورية الجديدة تكلفت 54 مليار جنيه
تطهير القولون بـ 10 وصفات طبيعية | مش هتكلفك كتير
السعودية: نرحب بإجراءات أحمد الشرع لتحقيق وحدة سوريا وأمنها
الإمام الأكبر يوافق على صرف مكافأة 1600 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
سوريا: اعتداءات إسرائيل بلغت ذروتها باستهداف مبان سيادية في دمشق
أمطار في عز النار.. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلًا بشأن طقس الجمعة
النيابة تستدعي والد الأطفال الخمسة المتوفين في دير مواس.. والصحة: لا شبهة وبائية
مشيرة إسماعيل: في مرة كنت بصور فيلم ووقف عشان جولة الفرقة القومية للفنون الشعبية
شاهد الصور الأولى لحفل زفاف الروائي محمد صادق ونورهان أبو بكر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب البرلمان: التعدي على النيل تهديد للأمن القومي .. وتطوير الواجهات ضرورة وطنية

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

نواب البرلمان عن اجتماع وزير الري:

يستهدف الحفاظ على نهر النيل من التعديات

تطوير الواجهات النيلية ضرورة.. وندعم حماية النهر من التعديات

التعديات على النيل تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي القومي

نهر النيل أمن قومي .. وتطوير واجهاته استثمار في حاضر مصر

 

اكد عدد من النواب علي أهمية الخطوات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري لتطوير واجهات المدن النيلية، والحفاظ على نهر النيل من التعديات، مؤكدين أن نهر النيل ليس فقط مصدرًا للمياه، بل هو مورد اقتصادي وسياحي وثقافي لا يقدّر بثمن.

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية الخطوات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري لتطوير واجهات المدن النيلية، والحفاظ على نهر النيل من التعديات، مشيدًا باجتماع الدكتور هاني سويلم وزير الري مع معهد بحوث النيل لمناقشة النماذج والرؤى الفنية المطروحة لهذا التطوير.

وقال النائب في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن نهر النيل ليس فقط مصدرًا للمياه، بل هو مورد اقتصادي وسياحي وثقافي لا يقدّر بثمن، وتطوير واجهاته في المدن المصرية خطوة استراتيجية تعكس اهتمام الدولة بتحقيق تنمية عمرانية واقتصادية مستدامة، والحفاظ على هويتنا التاريخية."

وأضاف: "اللجنة الاقتصادية تدعم هذا التوجه بقوة، لأن الاستثمار في تطوير الكورنيش والمناطق المطلة على النهر من شأنه أن يعزز النشاط التجاري والسياحي، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحفز الاستثمارات الخاصة في تلك المناطق."

وأشار "الدسوقي" إلى أن التزام وزارة الري بالضوابط القانونية، وخاصة ما نص عليه القانون رقم 147 لسنة 2021، هو الضمان الأساسي لتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على المجرى المائي للنهر دون الإضرار بحقوق الدولة أو البيئة.

وأوضح النائب أن التعديات على النيل تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي القومي، وأي تطوير يجب أن يتم وفق معايير فنية تضمن الحفاظ على سعة المجرى وعدم التعدي على المناطق المحظورة، وهو ما شدد عليه الوزير بوضوح."

كما دعا إلى إشراك الجهات المحلية والمواطنين في رؤية التطوير، بما يضمن أن تكون المشروعات المقترحة ملائمة لاحتياجات المجتمع، وتخدم الصالح العام، لا مجرد تجميل واجهات.

واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه قائلاً: "ندعم جهود وزارة الري بشكل كامل في حماية النيل وتطوير واجهاته، وسنتابع في مجلس النواب تنفيذ هذه المشروعات خطوة بخطوة، لضمان تحقيق أكبر استفادة اقتصادية وعمرانية، مع الحفاظ التام على النهر من أي شكل من أشكال الاعتداء أو الإهمال."

كما، ثمّن النائب أحمد محسن عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس السيسي وتوجيهاته لرئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لضمان الأمن المائي وتحقيق الاستدامة في مشروعات التنمية العمرانية والصناعية.

وأوضح محسن، في تصريح خاص له اليوم، أن الاتجاه نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، وعلى رأسها تحلية مياه البحر، يعكس وعي الدولة بالتحديات المائية المستقبلية، وحرصها على تنويع مصادر المياه لتلبية احتياجات المواطنين ومشروعات الدولة الكبرى.

وأشاد عضو زراعة الشيوخ، باهتمام الحكومة بتوطين تكنولوجيا تحلية المياه في مصر، والعمل على نقل الخبرات الدولية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتقليل التكلفة، ورفع كفاءة التشغيل، وتوفير فرص عمل في الصناعات المغذية لمحطات التحلية.

وأضاف أحمد محسن، أن خطة الحكومة للوصول إلى إنتاج نحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة ستدعم التوسع العمراني في المدن الجديدة، وعلى رأسها مدن الجيل الرابع، وتسهم في توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين في المناطق الساحلية والصحراوية.

وأكد نائب الصعيد، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تتابع عن كثب هذا الملف الحيوي، وتدعم توجهات الدولة في هذا الصدد، خاصة مع اعتماد تحلية المياه على مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات.

واختتم النائب أحمد محسن حديثه، بالتأكيد على أن هذه المشروعات الكبرى لا تُعد فقط بنية تحتية مائية، بل هي استثمار في مستقبل الأجيال القادمة، وضمانة لتحقيق تنمية شاملة متوازنة على امتداد الجمهورية الجديدة.

نواب البرلمان نهر النيل تطوير الواجهات النيلية حماية النهر من التعديات التعديات على النيل نهر النيل أمن قومي لأمن المائي القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310.4 مليار جنيه من البنوك

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310 مليارات جنيه من البنوك

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

كأس إنتركونتيننتال

فيفا حسمت الجدل.. هل يشارك الأهلي مع بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال؟

المدرس الذي حكم ببراءته

براءة المعلم المتهم بالتحر.ش بـ13 تلميذة بإحدى مدراس الوادي الجديد

تنسيق الدبلومات الفنية

مجموع فوق 70%.. الكليات المتاحة لطلب دبلوم صنايع

أسعار السجائر

رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا

ترشيحاتنا

مقر إقامة القنصل العام المصري في ملبورن

حفل استقبال لنيافة الأنبا رويس في القنصلية المصرية بملبورن | صور

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تنعي شهداء كنيسة العائلة المقدسة بغزة وتصلي من أجل المصابين

الصحفيين

نقابة الصحفيين تفتح باب الاقتراحات لتعديل لائحة الشعب والروابط لمدة أسبوعين

بالصور

قبل طرحه الأحد المقبل .. آمال ماهر تكشف أغاني ألبومها "حاجة غير"

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

تطهير القولون بـ 10 وصفات طبيعية | مش هتكلفك كتير

تطهير القولون
تطهير القولون
تطهير القولون

شاهد الصور الأولى لحفل زفاف الروائي محمد صادق ونورهان أبو بكر

من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر
من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر
من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر

الدنيا مقلوبة عشانه .. اعرف تفاصيل مرض دونالد ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

فيديو

طفل الحضانه

طفل خرج من الحضانة ومحدش شافه .. 4 ساعات بيدوروا عليه وظهرت المفاجأة

امال ماهر والشاعر نادر عبدالله

آمال ماهر تجدد ثقتها في نادر عبد الله بـ 6 أغنيات جديدة بألبوم حاجة غير

لطيفة

لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات

بسنت شوقى

إيه قصة البينك؟ بسنت شوقي تكشف مفاجأة .. وسابت الجمهور في حيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد