برلماني: انخفاض معدلات التصخم فى مصر يتحقق بهذه الإجراءات

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس محلس الوزراء بشأن انخفاض معدل التضخم لـ 14.4%، موضحا أن الدولة اتخذت خطوات جريئة لمواجهة التحديات العالمية والتي ألقت بآثارها على جميع اقتصاديات دول العالم .



وأشار " يحيي" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إلى أن الإصلاح الاقتصادي نجح في تمكين الدولة من الصمود تجاه تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، والذي كان له عظيم الأثر في استعادت التوازن والقضاء على مشاكل عجز العملة الأجنبية.



وطالب عضو البرلمان ببذل المزيد من الجهد لتكملة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية ، إلى جانب الاستمرار في الإفراج عن جميع السلع الموجودة في الجمارك والموانئ، حيث ستتسبب هذه الإجراءات في انخفاض معدلات التضخم بشكل كبير.



جاء ذلك بعد أن قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن معهد التمويل الدولي أشاد بقدرة الاقتصاد المصري على المرونة والصمود فى ظل الأزمات الكبيرة، مضيفا أن معدل التضخم انخفض لـ 14.4%.



كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر سددت مليار دولار من المتأخرات للشركاء الأجانب وقبل نهاية العام سيتم سداد مليار و400 مليون دولار آخرين.