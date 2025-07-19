نادين نجيم تثير الجدل بإطلالتها في زفاف نجل إيلي صعب.. شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة خلال حضورها حفل نجل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب مساء أمس.

إطلالة نادين نجيم في زفاف نجل إيلي صعب

خطفت نادين نجيم الأنظار بأناقتها كالعادة خلال حضورها الحفل، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون النبيتي المطرز بالكامل.

اتسم فستان نادين نجيم بالقماش الشفاف الراقي، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت نادين نجيم بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.