هجوم روسي واسع على أوديسا.. والدفاعات الأوكرانية تسقط عشرات الصواريخ والمسيّرات

أفاد غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من كييف، بأن مدينة أوديسا الأوكرانية تعرضت لهجوم جوي واسع نفذته طائرات مسيّرة روسية خلال الساعات الماضية، ما أسفر عن مقتل امرأة وإلحاق أضرار مادية كبيرة بمنشآت مدنية وميناء المدينة الحيوي.

وأضاف أن الهجوم شمل نحو 20 طائرة مسيّرة من اتجاهات متعددة، مع تركيز القصف على البنية التحتية المهمة في الجهة الجنوبية المطلة على البحر الأسود.

نجاحات الدفاعات الجوية الأوكرانية في التصدي للهجوم

أوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط حوالي 185 طائرة مسيّرة هجومية من طراز "شاهد" من أصل 344 طائرة، إضافة إلى إسقاط 9 صواريخ كروز و7 صواريخ من طراز "إسكندر-K".

ووصف ذلك بأنه واحد من أوسع الهجمات الجوية التي شهدتها جنوب وغرب أوكرانيا، مشيرًا إلى كفاءة منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية في التصدي لهذه الهجمات المكثفة.

توترات متبادلة بين موسكو وكييف

كشف مناف عن تعليق حركة الطيران المدني في العاصمة الروسية موسكو عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة استهدف مواقع عسكرية داخل الأراضي الروسية، بحسب البيانات التي أعلنتها السلطات الأوكرانية، ما يعكس تصعيدًا متبادلًا بين الجانبين.

دعم عسكري متزايد لأوكرانيا

أعلن غيث مناف أن وزارة الدفاع الأوكرانية تسلمت دفعة جديدة من الدعم العسكري شملت 49 دبابة من طراز "إيرامس" مقدمة من أستراليا، بالإضافة إلى أسلحة ثقيلة متنوعة، في إطار دعم المجتمع الدولي المستمر لكييف.

كما أشار إلى تصريحات القائم بالأعمال الأمريكي في كييف الذي أكد أن واشنطن تسعى لتسريع تسليم منظومات الدفاع الجوي المتطورة من طراز "باتريوت" لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية.

استعدادات لقمة "رامشتاين" المقبلة

لفت مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى استعداد أوكرانيا للمشاركة في قمة "رامشتاين" العسكرية المقبلة، والتي يُتوقع أن يحضرها وزير الدفاع الأمريكي لأول مرة منذ سنوات، برفقة وزير الدفاع الأوكراني الجديد، في خطوة تعكس دعم التحالف الدولي المستمر لأوكرانيا.