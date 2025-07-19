%97.9 زيادة في أعداد الموفدين للخارج في مهام علمية لعام 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 19 / 7 / 2025 النشرة السنوية "الموفدون/ العائدون من الخارج من مهام علمية عام 2024"

أهم المؤشرات:

1- إجمالي الموفــدين للخارج في مهام علميــة:

بلغ إجمالي الموفدين للخارج في مهام علمية 372 موفداً عام 2024، مقابل 188 موفداً عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 97.9 ٪.

2- كما بلغ اجمالي الموفدين للخارج في مهام علمية خلال الفترة من (2021 ـ 2024) عدد 864 موفد كانت جامعة القاهرة أعلى جامعة من حيث عدد الموفدين من اجمالي اعداد الموفدين خلال تلك الفترة بعدد 110 موفد، تليها جامعة عين شمس بعدد 82 موفد، ثم جامعة اسيوط بعدد 70 موفد، ثم جامعة الاسكندرية بعدد 57 موفد ثم جامعة المنصورة بعدد 47 موفد، وبلغ عدد الموفدين 498 في باقي الجامعات والمؤسسات العلمية خلال نفس الفترة.

3- الموفدون للخارج في مهام علميــة وفقاً للدرجة العلمية المراد الحصول عليها:

تنوعت الدرجة العلمية المراد الحصول عليها للموفدين لعام 2024 على النحو التالي:

الحصول على الدكتوراه: عدد 148 موفداً، بنسبة 39.8٪ من إجمالي الموفدين.

تدريب: عدد 70 موفداً، بنسبة 18.8٪ من إجمالي الموفدين.

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مهمة علمية ما بعد الدكتوراه: عدد 61 موفد، بنسبة 16.4٪ من إجمالي الموفدين.

درجة الماجستير: عدد 58 موفد، بنسبة 15.6٪ من إجمالي الموفدين

جمع مادة علمية: عدد 27 موفد، بنسبة 7.3 ٪ من اجمالي الموفدين

مشروع ابحاث: عدد 8 موفدين، بنسبة 2.2٪ من إجمالي الموفدين.

4- الموفدون للخارج في مهام علميــة وفقاً ً لنوع الدراسة لعام 2024:

الدراسات العملية: 324 موفداً، بنسبة 87.1 ٪ من إجمالي الموفدين.

الدراسات النظرية: 48 موفداً، بنسبة 12.9٪ من إجمالي الموفدين.