فوق الوصف.. رامي عياش يشيد بأجواء الساحل الشمالي

أشاد المطرب رامي عياش، بالأجواء الصيفية في مصر خاصة الساحل الشمالي.

وكتب عياش عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "مصر دايما بتكون غير، وأجواء الساحل مبارح كانت فوق الوصف".

ويستعد الفنان رامي عياش، لإحياء حفل غنائي في دولة المغرب، يوم 25 يوليو الجاري، ضمن حفلات عيد العرش هناك.

وروج رامي عياش، لحفله الغنائي في المغرب، ونشر بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، وكتب في التعليق: «مكناس الحبيبة، لقاءنا ب25 تموز بعيد العرش المجيد .. فرحتي كبيرة وبوعدك بليلة استثنائية».

ألبوم رامي عياش

من جهة أخرى، أجرى المطرب رامي عياش، مقابلة خاصة مع منصة "بيلبورد عربية" وأعلن خلالها عن مفاجآت كثيرة لجمهوره فى مصر والوطن العربى، من بينها أنه أوشك على الانتهاء من ألبومه الغنائى الجديد.

ويقدم من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات، ويشارك فيها رامي عياش من كلماته وألحانه بالإضافة إلى مشاركة عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقين فى مصر ولبنان.

ومن المعروف أن رامى تعاون من قبل مع مفس الشركة المنتجة فى ألبوم "قصة حب" الذى تم طرحه فى 2019، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا، وتصدرت أغنياته تريند مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب، وضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغنيات، من بينها "وصفولى عنيك"، "أم الدنيا"، و"سكاكر السكر".