أحمد موسى: العلاقات المصرية السعودية تاريخية.. ومحاولات الوقيعة مصيرها الفشل

علّق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى مدينة العلمين، والتي استقبله خلالها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تجسد متانة وقوة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

وقال موسى، خلال تقديمه ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية، وهناك من يحاول العبث بها، إلا أن هذه المحاولات دائمًا ما تبوء بالفشل، مضيفًا: "مصر والسعودية هما صمام أمان المنطقة، وما يجمعنا أكبر من أن تهزه أي حملات مغرضة".

وتابع أحمد موسى: هناك إرادة سياسية واضحة من قيادة الدولتين لتعزيز العلاقات الثنائية، والتنسيق قائم في جميع المجالات، ولن ينجح أي طرف أو شخص في إفشال ما بيننا من روابط قوية ومصالح مشتركة.

وأضاف: اللي بينا كبير ومميز، وأي محاولة للمساس به؛ لن تنجح، إحنا واحد، أروح السعودية كأني في بلدي، وأشقاؤنا السعوديون يشعرون بالأمر نفسه في مصر.

واختتم موسى حديثه قائلاً: العلاقات بين الشعبين المصري والسعودي ليست مجرد دبلوماسية، بل تقوم على المحبة والاحترام المتبادل، حتى في التفاصيل البسيطة، بناخد بعض بالأحضان في أي مكان، سواء كنا في مصر أو السعودية.