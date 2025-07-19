أحمد موسى: إقبال من المصريين على تعلم الهيروغليفية بمؤسسة زاهي حواث للآثار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مؤسسة الدكتور زاهي حواس للآثار والتراث أطلقت مبادرة لتعليم اللغة المصرية القديمة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المصريون يحبون تعلم اللغة المصرية القديمة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" حتى الآن قدم على هذه المبادرة 5 آلاف واحد وهناك إقبال كبير لتعليم اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" شباب ونساء وأطفال وكبار سن يرغبون في تعلم اللغة الهيروغليفية بمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" المؤسسة سوف تنظم رحلات في المواقع الأثرية ".

