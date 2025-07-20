بدأ العد التنازلي.. متى ينتهي الصيف رسميًا في مصر وتترجع الحرارة؟

بدأ العد التنازلي لنهاية فصل الصيف رسميًا في مصر، حيث تفصلنا نحو شهرين فقط عن انقضاء هذا الفصل الذي بدأ يوم السبت 21 يونيو 2025، ويستمر 92 يومًا و39 ساعة و37 دقيقة وفقًا للحسابات الفلكية.

بداية الخريف تقترب

من المتوقع أن يبدأ فصل الخريف يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، ويستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة، مما يعني بداية تغير ملموس في درجات الحرارة مع توديع موجات الحر الشديدة تدريجيًا، على أن يعقبه دخول الشتاء رسميًا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، والذي سيستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة.

ماذا يحدث في الانقلاب الصيفي؟

الانقلاب الصيفي هو ظاهرة فلكية تحدث عندما تصل الشمس ظاهريًا إلى أقصى نقطة شمال السماء، تزامنًا مع وجود الكرة الأرضية في نقطة معينة بمدارها، حيث يميل القطب الشمالي نحو الشمس بمقدار حوالي 23.5 درجة، مما ينتج عنه أطول نهار وأقصر ليل في العام في نصف الكرة الشمالي.

في هذا الوقت، يتلقى نصف الأرض الشمالي ضوء الشمس بأعلى زاوية مباشرة خلال السنة، ليصبح طول النهار أطول من 12 ساعة شمال خط الاستواء، في حين يشهد النصف الجنوبي من الأرض العكس تمامًا، حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة.

لماذا يتغير موعد الانقلاب كل عام؟

رغم ارتباط الانقلاب الصيفي بموعد ثابت نسبيًا، إلا أن تاريخه لا يحدث في نفس اليوم كل عام، إذ يتراوح بين 20 و22 يونيو في النصف الشمالي من الأرض، وهذا يعود لعدة عوامل:

الفرق بين نظام التقويم الميلادي (365 يومًا) والسنة المدارية (حوالي 365.242199 يومًا)

الحاجة إلى إضافة يوم كبيس كل أربع سنوات لتعويض الفرق

تأثير قوى الجاذبية للقمر والكواكب

التذبذب الطفيف في دوران الأرض

هذه العوامل تجعل تاريخ بداية فصل الصيف يتغير قليلًا من عام لآخر.

هل نشهد تحسنًا في درجات الحرارة قريبًا؟

مع اقتراب الخريف، من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي خلال أغسطس وبداية سبتمبر، خصوصًا في ساعات الليل. إلا أن موجات الحر قد تستمر متقطعة، لكن حدتها تكون أقل من ذروة الصيف التي نشهدها في يوليو وأوائل أغسطس.

وفي السياق ذاته، تشير بيانات الأرصاد إلى بداية تحسن نسبي في الطقس مع بداية النصف الثاني من أغسطس، حيث يتراجع تأثير المنخفض الهندي الموسمي تدريجيًا، مما يسمح بعودة الرياح الشمالية المعتدلة إلى السيطرة على الأجواء.

توقعات بانفراجة حرارية تدريجية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس أقل حرارة نسبيًا في المناطق الساحلية مع تحسن الرطوبة في بعض الأوقات، بينما تبقى المحافظات الداخلية والصعيد في مواجهة مستمرة مع درجات حرارة مرتفعة حتى نهاية أغسطس، على أن يشهد سبتمبر تحسنًا ملحوظًا وعودة الطقس المعتدل تدريجيًا.

فيما يقترب الصيف من نهايته الرسمية، تلوح في الأفق بشائر الخريف، مع وعود بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة وتحسن في الأحوال الجوية. ويبقى على المواطنين الاستمرار في الاحتياطات اللازمة خلال الطقس الحار، خاصة كبار السن والأطفال، إلى أن نصل إلى الاعتدال الذي يجلبه الخريف في أواخر سبتمبر.