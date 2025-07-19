الطالب حُر في اختياره.. التعليم تكشف طريقة التقديم للثانوية العام المقبل

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أوضحت بشكل مفصل خلال الفترة الماضية، المواد الخاصة بشهادة البكالوريا المصرية.

الثانوية العامة والبكالوريا

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر قناة «النهار»، أن الوزارة أطلقت الحملات التوعوية لشرح وتفسير مزايا الشهادة والفارق بينها وبين الثانوية العامة، وأن الطالب له كامل حرية الاختيار وهو مقبل على الصف الأول الثانوي في أن يختار ما بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية.

وأوضح «زلطة»، أنه قبل دخول الطالب المدرسة؛ ستكون هناك استمارة يكتب فيها الطالب رغباته، وما إذا كان يريد الثانوية العامة أو البكالوريا المصرية؟، مشيرا إلى أن دور الوزارة في أن توضح الفرق ومزايا هذا النظام، وأنه يرفع عن كاهل الأسر المصرية الكثير من الأحمال التي كانوا يعانون منها فيما يتعلق بنظام الثانوية العامة الحالي.