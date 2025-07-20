الصفقات الجديدة تشارك.. لقطات من فوز الزمالك على الشمس وديًا |شاهد

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط لقطات من فوز الزمالك على الشمس وديًا وسط مشاركة الصفقات الجديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكان قد فاز فريق الزمالك على نظيره الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.



وسجّل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81.



بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من،محمد عواد و علي نوفل و حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري و هاني ياسر و أحمد حمدي و سيف جعفر وحازم أسامة وأحمد شريف و عمرو ناصر و سيف الجزيري.



جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين وتمكن سيف الجزيري من تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة الثانية عشرة، قبل أن يتمكن الشمس من تسجيل هدفين في الدقيقتين 14 و16، ودفع الجهاز الفني للزمالك بمحمود حمدي "الونش" بدلاً من حسام عبد المجيد الذي تعرض لإصابة بكدمة في الوجه.