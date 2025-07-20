أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته علياء بسيوني في مكان خطبتهما بالساحل | شاهد

احتفل الفنان أحمد سعد بعيد ميلاد زوجته علياء بسيوني علي طريقته الخاصة بمسرح بالساحل الشمالي، وذلك ضمن من فعاليات مهرجان "ليالي مراسي".



وكان قد كشف الفنان أحمد سعد في تصريحات سابقة تفاصيل إعلانه عودته لزوجته علياء، وعمل فترة خطوبة جديدة، بنفس مكان الحفل الذي احتفل اليوم بعيد ميلاد زوجته به .

ويُذكر أن هذا الحفل الأول لأحمد سعد بعد طرح ألبومه الجديد "بيستهبل"، حيث من المنتظر أن يحتفل مع الجمهور بأغنيته "تاني" التي يشاركه فيها الغناء النجمة روبي، خلال السهرة.

وكان مهرجان "ليالي مراسي" أعلن عن جدول حفلاته لشهر أغسطس المقبل، والذي يضم نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث يحيي راغب علامة وأمينة حفلًا في 8 أغسطس، ويليه حفل لنبيل شعيل ومحمود الليثي في 9 أغسطس، بينما يظهر المطرب السوري الشامي لأول مرة في مصر من خلال حفله يوم 23 أغسطس، وتختتم نانسي عجرم ومحمد حماقي فعاليات الشهر بحفل يوم 30 أغسطس.