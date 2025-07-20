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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإصلاح والتنمية: نخوض معركة الشيوخ بثقة وثبات وخطابنا وطني متزن

علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية
علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية
عبد الرحمن سرحان

قال علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية إنه في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، فقد بدأ الحزب، برئاسة محمد أنور السادات، عن بدء تحركات ميدانية موسعة لدعم مرشحيه على المقاعد الفردية في عدد من المحافظات، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الحضور النيابي للحزب واستكمال مسيرته في العمل السياسي الوطني.

وأكد المهندس علاء عبد النبي، أن الحزب حرص على إرسال وفود ميدانية إلى المحافظات لدعم مرشحيه بشكل مباشر، في تحرك يعكس التزام الهيكل التنظيمي بتوفير الدعم الكامل لمرشحيه على الأرض.

وأضاف عبد النبي أن النزول للشارع والتواصل المباشر مع المواطنين يأتي في مقدمة أولويات الحزب خلال هذه المرحلة، لضمان تفاعل فعّال مع الناخبين في الدوائر المستهدفة، مشيرًا إلى أن هذه التحركات ترتكز على العمل المؤسسي والتنظيمي الذي يشهده الحزب مؤخرًا.

وأوضح أن حزب الإصلاح والتنمية، بقيادة محمد أنور السادات، يواصل أداءه كأحد أبرز الأحزاب المعارضة الوطنية، بخطابه المتزن ورؤيته الإصلاحية الواضحة، وسعيه المستمر لأن يكون صوتًا معبرًا عن تطلعات المصريين داخل المؤسسات التشريعية.

وشدد عبد النبي على أن الحزب يخوض معركة الشيوخ بثقة وثبات، انطلاقًا من قناعته بأهمية العمل النيابي ودوره في تعزيز الحياة السياسية، مؤكدًا أن كوادر الحزب في المحافظات تعمل بكل جدية لخدمة مرشحي الحزب والتواصل مع كافة فئات المجتمع.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 محمد أنور السادات المحافظات العمل السياسي الوطني الهيكل التنظيمي

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