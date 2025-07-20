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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد تحديد موعد الاختيار.. كل ما تريد معرفته عن نظام البكالوريا والثانوية العامة الجديد

أرشيفية
أرشيفية
أميرة خلف

تزامنا مع اقتراب بدء انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026 ، يتساءل الملايين من أولياء الأمور والطلاب عن نظام البكالوريا الجديد ، والذي أقرته الحكومة في قانونها الجديد بعد موافقة النواب عليه نهائيا .

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشفت عن اقتراب موعد فتح باب الاختيار أمام طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالصف الأول الثانوي، سواء من خلال نظام الثانوية العامة التقليدي أو نظام البكالوريا المصرية الجديد.

و  من المقرر أن يكون الاختيار متاحًا خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد اعتماد التعديلات النهائية لقانون التعليم.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي كل ما يخص نظام البكالوريا الجديد من تفاصيل طبقا لتعديلات قانون التعليم والذي أقره المجلس مؤخرا .

نظام اختياري مجاني مدته 3 سنوات

طبقا لقانون التعليم الجديد، فإنه بموجب نظام البكالوريا،  يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والذي يعد نظاما اختياريا ومجانيا تصل مدته إلى 3 سنوات، مع عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.


ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعة القواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام.


كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح.


على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.


ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيه فى كل مرة للمادة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها على 400 جنيه للمادة الواحدة.

موعد تطبيق البكالوريا
 

وتجدر الاشارة إلى  أنه سيتم فعليا تطبيق نظام البكالوريا الجديد ابتداء من العام المقبل 2026 ، وذلك بناء على تصريحات الدكتور  شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ، وذلك في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "،
حيث قال :"  بناء على ذلك  سيتم تطبيق نظام البكالوريا بشكل اختياري بداية من العام المقبل على الطلاب المنتقلين من الصف الثالث الإعدادي للصف الاول الثانوي ".

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