معطلات الخدمة في عظة الأحد للقس يوحنا نبيل

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس يوحنا نبيل كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار بمنطقة سموحة في الإسكندرية، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

تجنب العثرات

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الثاني من شهر أبيب، وموضوع إنجيله وهو "تجنب العثرات" في إنجيل معلمنا متى والأصحاح الثامن عشر، مشيرًا إلى معطلات النمو الروحي متمثلة في العثرة، والتي لا بد أن تأتي أثناء جهادنا في الطريق الروحي، واتحادنا بشخص السيد المسيح وكلمته يجعلنا ننتصر على العثرات، "وَالْقَادِرُ أَنْ يَحْفَظَكُمْ غَيْرَ عَاثِرِينَ، وَيُوقِفَكُمْ أَمَامَ مَجْدِهِ بِلاَ عَيْبٍ فِي الابْتِهَاجِ" (يه ١: ٢٤).