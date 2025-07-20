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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم Smurfs يحقق 11 مليون دولار فقط في افتتاحية عرضه

Smurfs
Smurfs
نجلاء سليمان

حقق فيلم الرسوم المتحركة “Smurfs” في عطلة نهاية الأسبوع الأولى له إيرادات بلغت 11 مليون دولار فقط داخل الولايات المتحدة، ليحلّ في المرتبة الرابعة.


رغم شهرة العلامة التجارية وشريحة الجمهور العائلي الكبيرة لم يتمكن الفيلم من جذب الزخم المتوقع في أول أيامه.


بلغت تكلفة إنتاج الفيلم نحو 58 مليون دولار، مما يجعل افتتاحه المحلي غير مطمئن من الناحية التجارية.


ولتغطية هذه الكلفة، يحتاج الفيلم إلى تحقيق إيرادات مضاعفة (عادة 2.5 إلى 3 أضعاف الميزانية)، وهو ما يبدو صعبًا في ظل هذا الأداء المتواضع.


على المستوى العالمي، وصلت الإيرادات الإجمالية إلى نحو 36 مليون دولار، منها 25 مليون من الأسواق الخارجية.


لم يحظَ الفيلم باستحسان كبير، إذ حصل على تقييم 21% فقط على Rotten Tomatoes ما انعكس على أرقام إيراداته.


تدور أحداث فيلم Smurfs في عالم السنافر السحري، حيث ينطلق بابا سنفور ورفاقه في مغامرة جديدة لإنقاذ قريتهم من تهديد شرير قديم يعود من الماضي، مستخدمًا قوى غامضة تهدد بتدمير كل ما يحبونه. تتخلل القصة لحظات من الكوميديا، والصداقة، والتحدي.


تقوم النجمة ريهانا بدور البطولة الصوتية للفيلم إلى جانب المشاركة في الإنتاج وكتابة الأغاني. مع جون جودمان، جيمس كوردون، نيك أوفرمان وغيرهم.

Smurfs ريهانا البوكس أوفيس

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