قرار ضد طالب قام بعمل حركات استعراضية بدراجته النارية بالبحيرة

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة ضبط طالب قام بعمل حركات استعراضية بدراجته النارية بالبحيرة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية حال سيره بأحد الطرق بالبحيرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو (سارية التراخيص) وقائدها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة "لا يحمل رخصة قيادة").. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الاستعراض.
تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.