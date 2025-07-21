مكان إجراء مراسم قرعة الدوري للموسم الجديد

أخطرت رابطة الأندية المحترفة أندية الدورى الممتاز بإجراء مراسم قرعة الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026 الأحد المقبل فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر «مشروع الهدف».



وطالبت الرابطة الأندية بإرسال مندوب تابع لها ومعه تفويض لحضور مراسم سحب القرعة.

يأتى هذا استعدادا لانطلاق الموسم الكروى الجديد حيث أعلنت الرابطة انطلاق الدورى العام الجديد موسم يوم 8 أغسطس المقبل، على أن ينتهى بشكل نهائى فى مايو 2026.

يشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى، وسيقام الدورى بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين. مجموعة «التتويج التى تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية»، ومجموعة «الهبوط التى تنافس على البقاء فى الدورى».

وتم التنسيق مع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول، بقيادة حسام حسن، حيث تم الاتفاق على تنظيم فترات التوقف الدولى بما يخدم مصلحة المنتخب فى إعداداته، دون أن يؤثر ذلك سلبيا على سير المنافسات المحلية، وبناء على هذه التوقفات، تقرر أن ينطلق الدورى الممتاز للموسم الجديد فى 8 أغسطس المقبل، وتهدف رابطة الأندية من خلال هذا القرار إلى إنهاء المسابقة فى توقيت مناسب قبل بدء البطولات القارية الكبرى ومنافسات الموسم الجديد للمنتخب.

وتأمل رابطة الأندية أن يشهد الموسم الجديد مزيدًا من التنظيم والالتزام بالمواعيد المحددة، مما يسهم فى تحقيق العدالة التنافسية ويعزز من مستوى كرة القدم المصرية على الصعيدين المحلى والدولى.