يعملون بدون راتب أو تأمين| تامر أمين: ادفع 20 جنيها بقشيشًا لعمال البنزينة

وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة بشأن عمال البنزينة، مشيرا إلى أنهم يعملون بدون راتب ولا تأمين ويعتمدون فقط على البقشيش.

متجيش غير على الغلبان

وأضافت تامر أمين، مقدم برنامج أخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أن :"متجيش غير على الغلبان، وتقول لعامل البنزينة فول يا ابني، ويفول بمبلغ 900 جنيه وتسيب له 2 جنيه وانت عارف انه مش بياخد مرتب طب سيب له على الأقل 20 جنيه.

وتابع الإعلامي تامر أمين، أن :"إزاي تفول بألف جنيه وتسيب لعامل البنزينه 2 جنيه وندفع اللي مش مستاهل واللي يستاهل ندفع جنيه أو اتنين جنيه طب إزاي".

