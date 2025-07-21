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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بإطلالة أنيقة..أحدث ظهور لـ ريم سامي على إنستجرام

ريم سامي
ريم سامي
يارا أمين

تحرص الفنانة ريم سامي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت ريم سامي، مرتدية قميصا باللون الأبيض وتنورة ملونة لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ريم سامي، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة على الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ريم سامي ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

أعمال ريم سامي

وتعيش ريم سامي حالياً مرحلة سعيدة مليئة بالتغيرات: حيث إنها أم لطفلها الأول “سيف”.

وعلى الصعيد الفني، تحافظ ريم سامي على حضورها بشخصية قوية، سواء عبر مشاركتها في مهرجانات أو استعداد أعمال درامية جديدة. 

أعمال ريم سامي 

كان مسلسل “حدوتة منسية” (2024)،  آخر أعمالها، كما شاركت في  مسلسل “للأذكياء فقط”.

وبدأت ريم سامي مسيرتها الفنية، في 2018 عبر مسلسل “للحب فرصة أخيرة”، ثم شاركت في أعمال ناجحة مثل “ولد الغلابة” و”البرنس” و”نسل الأغراب”.

ريم سامي إنستجرام مسلسل “حدوتة منسية” مسلسل “للأذكياء فقط” مسلسل “للحب فرصة أخيرة”

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