حمادة صدقي: أحمد حسن غضب عند انضمام حسام حسن لقائمة المنتخب في موسم 2006

أكد حمادة صدقي نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد حسن شعر بالغضب بسبب استدعاء حسن شحاتة مدرب الفراعنة السابق لحسام حسن في كأس أمم أفريقيا 2006



وقال حمادة صدقي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: احمد حسن شعر بالغضب من قرار حسن شحاتة باستدعاء حسام حسن لقائمة الفراعنة في كأس أمم أفريقيا ٢٠٠٦

واضاف: احمد حسن زعل عندما رأى حسام حسن يحمل كأس أمم أفريقيا في نسخة ٢٠٠٦ ، بالإضافة إلى ارتداء حسام حسن شارة قيادة المنتخب

وتابع: احمد حسن كان يريد ان يحمل هو كأس أمم أفريقيا في موسم ٢٠٠٦، وحزن للغاية عندما حمل حسام حسن البطولة