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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جمال شعبان: القهوة تحمي السيدات من تكيس المبايض وتمنع جلطات القلب والمخ

القهوة مش بس مزاج..جمال شعبان يفجر مفاجأة تحمي السيدات من تكيس المبايض وتمنع جلطات القلب والمخ
القهوة مش بس مزاج..جمال شعبان يفجر مفاجأة تحمي السيدات من تكيس المبايض وتمنع جلطات القلب والمخ
أسماء عبد الحفيظ

في منشور طبي لافت، اعلن الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خبرًا سعيدًا لعشّاق القهوة، وخاصة السيدات، مؤكدًا أن هذا المشروب الشعبي له فوائد مذهلة تتخطى مجرد رفع المزاج وتنشيط التركيز.

فوائد تناول القهوة

 القهوة مش بس مزاج..جمال شعبان يفجر مفاجأة تحمي السيدات من تكيس المبايض وتمنع جلطات القلب والمخ

وأشار الدكتور شعبان إلى أن تناول من 3 إلى 5 فناجين من القهوة يوميًا لا ينعكس فقط إيجابيًا على صحة القلب، بل يمتد تأثيره ليشمل العديد من أجهزة الجسم، موضحًا أن القهوة تلعب دورًا وقائيًا ضد الإصابة بـ تكيس المبيض، وهو أحد أبرز المشكلات الصحية التي تواجهها النساء.

فوائد القهوة

 القهوة مش بس مزاج..جمال شعبان يفجر مفاجأة تحمي السيدات من تكيس المبايض وتمنع جلطات القلب والمخ

وتضمنت قائمة الفوائد التي استعرضها الطبيب الكبير ما يلي:

  • الوقاية من أزمات القلب وجلطات الشرايين، سواء لدى الأصحاء أو مرضى السكري.
  • منع اختلال كهرباء القلب، وهو ما قد يقلل من احتمالية حدوث اضطرابات قاتلة في نظم ضربات القلب.
  • الحد من احتمالية السكتات الدماغية وجلطة المخ، التي تُعد من أخطر مضاعفات أمراض الأوعية الدموية.
  • الوقاية من الفشل الكلوي الحاد، أحد المشكلات الطبية الصامتة والخطيرة.
  • الحد من تليف الأعصاب، مما يعني تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر والعته المبكر.
  • الحماية من أنواع متعددة من السرطان، مثل سرطان الثدي والقولون.
  • دعم صحة الكبد، عبر الوقاية من مرض الكبد الدهني.
  • علاج الاكتئاب والمساهمة في تحسين الحالة المزاجية بشكل عام.
  • الوقاية من جفاف العين، وهو ما يعاني منه كثيرون في العصر الرقمي.
  • مقاومة بعض العدوى الميكروبية المستعصية، التي يصعب علاجها بالمضادات الحيوية التقليدية.

وبالرغم كل هذه الفوائد، شدد الدكتور جمال شعبان على أهمية الاعتدال، مؤكدًا أن تجاوز الكمية الموصى بها قد يؤدي إلى نتائج عكسية. لذلك، فإن الاستمتاع بفنجان القهوة اليومي ليس فقط رفاهية أو عادة صباحية، بل يمكن أن يكون درعًا واقيًا ضد مجموعة من أخطر الأمراض، بشرط ألا يتحول الإفراط إلى عادة.

جمال شعبان القهوة فوائد تناول القهوة المزاج وتنشيط التركيز السيدات تكيس المبيض فوائد القهوة الكبد الدهني سرطان الثدي والقولون الزهايمر دعم صحة الكبد جفاف العين علاجها بالمضادات الحيوية بفنجان القهوة اليومي

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