سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في 9 بنوك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

سجّل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 22 يوليو، بالتزامن مع استقرار مؤشرات الطلب في السوق المصرفية وزيادة المعروض من العملة الكويتية مع تزايد التحويلات من الخارج.

وسجّل متوسط السعر في البنك المركزي المصري نحو 161.30 جنيهًا للشراء و161.68 جنيهًا للبيع، وهو ما انعكس على أسعار الصرف في البنوك الكبرى.

أسعار الدينار الكويتي في 9 بنوك كبرى جاءت كالتالي:

البنك الأهلي المصري

شراء 159.90 جنيه

بيع 160.30 جنيه

بنك مصر

شراء 160.40 جنيه

بيع 161.56 جنيه

بنك القاهرة

شراء 160.53 جنيه

بيع 161.56 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء 156.63 جنيه

بيع 161.85 جنيه

بنك البركة

شراء 13.49 جنيه

بيع 13.51 جنيه

البنك المصري الخليجي

شراء 95.68جنيه

بيع 100.63 جنيه

بنك قطر الوطني الأهلي

شراء164.55 جنيه

بيع 157.30 جنيه

بنك الكويت الوطني

شراء 162.90 جنيه

بيع 162.21 جنيه

بنك كريدي أجريكول

شراء 160.03 جنيه

بيع 161.27 جنيه

بنك فيصل الإسلامي

شراء 159.54 جنيه

بيع 161.46 جنيه

ويُتوقع أن تستمر حالة الاستقرار في سعر الدينار خلال الأيام المقبلة، مدعومة باستقرار السوق النقدي ووجود احتياطي كافٍ من العملة الأجنبية في البنوك المصرية، إضافة إلى تنامي التحويلات الواردة من دولة الكويت، خاصة في ظل الموسم الصيفي.