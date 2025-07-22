المبعوث الأمريكي عقب وصوله للقاء بري: متفائل بزيارتي للبنان ولن نتخلى عنه

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن المبعوث الأمريكي توم باراك عقب وصوله للقاء بري، أكد أنه متفائل بزيارته لـ لبنان ولن نتخلى عنه.

وبدأ صباح اليوم في بيروت اللقاء المرتقب بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والموفد الأمريكي، في إطار الجهود الدبلوماسية لبحث الرد الرسمي على "ورقة نزع سلاح حزب الله"، التي اقترحتها واشنطن ضمن مسار التهدئة مع إسرائيل.

وقالت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، إن اللقاء يهدف إلى معالجة تداعيات التطورات الإقليمية، وتفادي امتدادها إلى الداخل اللبناني، في ظل التوترات المتصاعدة بعد الاشتباكات الأخيرة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.