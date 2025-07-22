أخبار التكنولوجيا.. الحق اشتري ساعات جالاكسي ووتش بخصم كبير و لابتوبات ثورية بتصاميم فريدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بشاشة 2K وبطارية بسعة 7000mAh.. إطلاق هاتف iQOO Z10

هاتفان جديدان من المقرر إطلاقهما في السوق الصينية خلال النصف الثاني من هذا العام، فمن المتوقع أن تكشف العلامة التجارية الشهر المقبل عن هاتف iQOO Z10 المزود بشريحة Snapdragon 7 Gen 4، ومن المرجح أن يتبع ذلك هاتف iQOO Z10 Turbo Pro+ المزود بشريحة Dimensity 9400+.

تحديث ColorOS 16.. تاريخ الإصدار والأجهزة المؤهلة والميزات الجديدة

مع إصدار جوجل المُبكر لنظام أندرويد 16 في يونيو 2025، ينتظر مستخدمو Oppo بفارغ الصبر تجربة أحدث ميزات أندرويد المُدمجة في واجهة ColorOS 16 المُخصصة للشركة.

وفي المقابل، لا تُسرع الشركة في إصداره، بل تُخصص وقتًا كافيًا لضمان صقل التحديث قبل إطلاقه بشكل مُستقر.

بخصم كبير .. الحق اشتري ساعات جالاكسي ووتش| إليك التفاصيل

أعلنت الشركة الكورية العملاقة سامسونج عن ساعة جالاكسي ووتش 8 مع العديد من الإضافات والتحسينات الجديدة.

تعد كلا الساعتين متاحتان الآن للطلب المسبق بسعر مذهل يبلغ 99 دولارًا أمريكيًا و199 دولارًا أمريكيًا على التوالي، عند استبدالهما بساعة ذكية أخرى.

هواوي تكشف عن MatePad Pro .. جهاز لوحي بمواصفات حاسوب احترافي

أصبحت الأجهزة اللوحية تُشبه أجهزة الكمبيوتر المحمولة أكثر و تأتي الأجهزة اللوحية الرائدة اليوم مزودة بلوحات مفاتيح خاصة بها، وتدعم اتصال الماوس، بل وتتضمن قلمًا إليك أهم مواصفات جهاز هواوي MatePad Pro

كافيار تطلق إصدارا محدودا من هاتف آيفون ..إليك أهم مواصفاته



طرحت شركة كافيار إصدارًا محدودًا من آيفون، يضم ساعة أوميجا سيماستر دايفر 300M 007 Edition، وهي ساعة متكاملة الوظائف، مدمجة في الجزء الخلفي من الهاتف. يبدأ سعر هذا الطراز، المسمى "آيفون نو تايم تو داي إديشن"، من 49,000 دولار أمريكي، وسيُطرح منه سبع ساعات فقط عالميًا.

لابتوبات ثورية بتصاميم فريدة.. فيفو تطلق جهازي Vivobook S14 وS16



أطلقت شركة أسوس أربعة أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة ضمن سلسلة Vivobook S. ونشرت العلامة التجارية رسميًا هذه المعلومات، موضحةً مواصفات وميزات وأسعار جهازي Vivobook S14 وS16 الجديدين.



