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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بـ 450 ألف جنيه ..سيتروين سى اليزيه سيدان

سيتروين سى اليزيه موديل 2016
سيتروين سى اليزيه موديل 2016
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 سيتروين سى اليزيه موديل 2016

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سيتروين سى اليزيه موديل 2016، وتنتمي سى إيليزيه لفئة السيارات السيدان .

مواصفات سيتروين سى اليزيه موديل 2016

 سيتروين سى اليزيه موديل 2016

تمتلك سيارة سيتروين سى اليزيه موديل 2016 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سيتروين، وتم تثبيت شعار شركة سيتروين على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك سيتروين سى اليزيه موديل 2016

 سيتروين سى اليزيه موديل 2016

تحصل سيارة سيتروين سى اليزيه موديل 2016 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 140 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سيتروين سى اليزيه موديل 2016 الداخلية

 سيتروين سى اليزيه موديل 2016

تحتوي سيارة سيتروين سى اليزيه موديل 2016 على العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر سيتروين سى اليزيه موديل 2016

تباع سيارة سيتروين سى اليزيه موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

 سيتروين سى اليزيه موديل 2016

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب عليك اصطحاب فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعلمة معيوبة .

طرازات السيارات المستعملة السيارات السيدان سيتروين سى اليزيه موديل 2016 سيتروين سى اليزيه سى اليزيه موديل 2016

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