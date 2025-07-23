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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار إيه هافال H6 إم كاي ي اكس 7 موديل 2026

هافال H6 إم كاي ي اكس 7 موديل 2026
هافال H6 إم كاي ي اكس 7 موديل 2026
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، هافال H6 وكاي ي اكس 7 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ هافال H6 موديل 2026

هافال H6 موديل 2026

زودت سيارة هافال H6 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للسائق .

محرك هافال H6 موديل 2026

هافال H6 موديل 2026

تستمد سيارة هافال H6 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 181 حصان، وعزم دوران 275 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هافال H6 موديل 2026

هافال H6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هافال H6 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 339 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال H6 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 555 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ كاي ي اكس 7 موديل 2026

كاي ي اكس 7 موديل 2026

تمتلك سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك كاي ي اكس 7 موديل 2026

كاي ي اكس 7 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 يصل إلى 60 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وبها قوة 197 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كاي ي اكس 7 موديل 2026

كاي ي اكس 7 موديل 2026

تباع سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 داخل سوق السيارات بفئة واحدة سعرها مليون و 395 ألف جنيه .

مستقبل صناعة السيارات هافال H6 كاي ي اكس 7 موديل 2026 هافال H6 موديل 2026 السيارات الـ SUV الرياضية

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