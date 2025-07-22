محكمة بريطانية تدين يهوديا بتهمة محاولة نقل معلومات للاستخبارات الروسية

أدانت محكمة بريطانية المواطن هوارد مايكل فيليبس، البالغ من العمر 65 عاما، بتهمة محاولة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، بعد أن سعى لتقديم معلومات عن وزير الدفاع البريطاني السابق، جرانت شابس، إلى عملاء يعتقد أنهم من الاستخبارات الروسية، وذلك بناء على توجيهات إسرائيلية.

وذكرت شرطة سكوتلاند يارد أن فيليبس تواصل مع شخصين اعتقد أنهما عميلان روسيان، ليتضح لاحقا أنهما ضابطان سريان من الشرطة البريطانية.

وخلال المحاكمة التي جرت في المحكمة الملكية بمدينة وينشستر، تم الكشف عن أن فيليبس عرض تسليم معلومات حساسة، من بينها رقم هاتف شابس وتفاصيل رحلاته بطائرته الخاصة، مقابل مكافأة مالية.

وكان فيليبس، الذي تقدم بطلب للالتحاق بجهاز حرس الحدود البريطاني في تلك الفترة، أقر في المحكمة بأنه تصرف بناء على "دوافع وطنية"، مدعيا أنه كان يهدف إلى استدراج العملاء الروس المزعومين وفضحهم، في إطار "عملية خداعية" لصالح إسرائيل.

وأضاف أنه كان يسعى من خلال ذلك إلى تحسين صورة إسرائيل في وسائل الإعلام البريطانية، التي وصفها بأنها تغطي العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة بشكل سلبي.

وأشار المتهم، ذو الأصول اليهودية، إلى أنه أرسل عروضاً مماثلة للتعاون الاستخباراتي إلى سفارات كل من روسيا، وإيران، والصين في لندن.

وبعد أسبوعين من جلسات الاستماع، خلصت هيئة المحلفين إلى إدانة فيليبس بانتهاك قانون الأمن القومي البريطاني، فيما تقرر تأجيل النطق بالحكم إلى موعد لاحق.