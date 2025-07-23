رفعت قمصان قبل انتخابات الشيوخ 2025: المشاركة رسالة حضارية

أكد اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا، أن مشاركة المواطنين في الانتخابات المقبلة تحمل مدلولًا قوميًّا وحضاريًّا، مشيرًا إلى أن نسب المشاركة تعكس صورة الشعب المصري أمام العالم، خاصة في ظل وجود منظمات دولية تراقب العملية الانتخابية.

وقال "قمصان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إن الانتخابات ليست مجرد عملية اقتراع، بل هي تعبير حضاري عن السلوك الديمقراطي للشعب المصري، لافتًا إلى أن العديد من الدول تفتخر بارتفاع نسب المشاركة، وتعتبرها مؤشرًا على الوعي العام والاستقرار السياسي.

وشدد على أهمية مشاركة المواطنين، حتى إن لم يكونوا راضين عن طريقة إدارة الانتخابات أو الخيارات المطروحة، مضيفًا: "من لا يعجبه الأداء يمكنه أن يصوت بشكل يعكس رأيه، سواء بالتأييد أو بالمعارضة، وهذه هي الديمقراطية الحقيقية".

وأضاف أن الأنظمة الانتخابية ليست مثالية بالكامل، ولا يوجد نظام مطلق يحقق كل المزايا، بل إن اختيار النظام الانتخابي يرتبط بالتركيبة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل بلد.