استمرار حبس تاجر خردة ضرب زوجته حتى الموت بالوراق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس تاجر خردة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته بالوراق، بعدما اتهمه شقيقها بأنه دائما اتعدى عليها.

وفي التفاصيل، تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من سائق يتهم فيه زوج شقيقته المتوفاة يعمل تاجر خردة بالتسبب في وفاتها.

وأضاف المبلغ أن زوج شقيقته دائم التعدي عليها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة.

وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.