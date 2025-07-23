صاحبة مبادرة بطلات الظل: ندرب فتيات السنابسة على أعمال آمنة بعيدًا عن الخطر

أكدت الدكتورة نهى مجدي صاحبة مبادرة بطلات الظل، أن المبادرة عربية وهدفها تسلط الضوء على نساء صنعن الفرق في صمت، موضحة أن الجميع تابع حادثة البنات التي ماتت في أثناء الذهاب لمزارع العنب، من أجل الحصول على 130 جنيه، وأنه هؤلاء البنات تعمل لمساعدة الأسرة.

وأضافت صاحبة مبادرة بطلات الظل، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك الكثير من السيدات تقوم بأعمال عظيمة، ولا يتم تسليط الضوء عليهم، ولذلك نسعى لإظهار هؤلاء الأبطال.

ولفتت إلى أن هناك اتفاق مع المجلس القومي للمرأة لتدريب البنات التي يكون لهم أعمال مميزة، وأنه هناك تدريب للبنات الموجودة في قرية السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

وأوضحت أن التدريب سيكون على أعمال يدوية، حتى لا يتعرض أحد للخطر، وأن هناك مساعدات من الدولة، لتحويل حياة هؤلاء الأشخاص للأفضل.