الغندور يكشف عن أزمة مالية كبيرة داخل الأهلي .. لهذا السبب

كشف الإعلامي خالد الغندور عن أزمة مالية كبيرة داخل النادي الأهلي بسبب اللاعب المغربي رضا سليم.

و كتب الغندور، عبر فيسبوك : رضا سليم اللاعب المغربي مشكلة مالية كبيرة داخل النادي الاهلي المبلغ المتبقي له من بقية عقده يتخطي المليون و ٨٠٠ الف دولار.

وتابع : اللاعب حتي الأن رافض بعض الاندية و رافض الإعارة و القيد هيتقفل نهاية هذا الشهر في معظم الدول و في مصر يوم ٥ اغسطس وهناك محاولات لإقناعه.

علي الجانب الآخر ، يستعد فريق الأهلي بقيادة الإسبانى ريبيرو للموسم الجديد، من خلال معسكر الفريق بتونس حيث خاض أول أمس فريق الأهلي الودية الأولي أمام الملعب التونسي ، وحقق الفوز برباعية، بينما تقام المباراة الثانية يوم 25 من الشهر ذاته، أمام البنزرتي التونسي.



قائمة الأهلي في معسكر تونس

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم :

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم