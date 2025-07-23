أطعمة تنقذ القلب من الكوليسترول.. 4 أنواع طبيعية مذهلة

يمكن لتغيير نمط غذائك أن يخفض مستوى الكوليسترول لديك ويحسّن مستوى الدهون في مجرى الدم، وتُعد إضافة أطعمة تخفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) ، وهو جسيم يحمل الكوليسترول ويساهم في انسداد الشرايين وتصلبها، أفضل طريقة لاتباع نظام غذائي منخفض الكوليسترول.

أضف هذه الأطعمة لخفض الكوليسترول السيئ

تُخفِّض الأطعمة المختلفة الكوليسترول بطرقٍ مُختلفة، بعضها يُزوِّد الجسم بأليافٍ قابلةٍ للذوبان، تُثبِّت الكوليسترول وسلائفه في الجهاز الهضمي، وتُخرِجها من الجسم قبل وصولها إلى الدورة الدموية، وبعضها يُزوِّد الجسم بالدهون غير المُشبَّعة، التي تُخفِّض الكوليسترول الضار مباشرةً، ويحتوي بعضها الآخر على ستيرولاتٍ وستانولاتٍ نباتية، تمنع الجسم من امتصاص الكوليسترول.

1.الشعير والحبوب الكاملة الأخرى مثل الشوفان ونخالة الشوفان، يمكن للشعير والحبوب الكاملة الأخرى أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، لا سيما بفضل الألياف القابلة للذوبان التي تحتويها.

2. الفاصوليا

الفاصوليا غنيةٌ بالألياف القابلة للذوبان، كما أنها تستغرق وقتًا طويلاً في هضمها، مما يعني شعورًا بالشبع لفترة أطول بعد تناول الوجبة، وهذا أحد أسباب كون الفاصوليا غذاءً مفيدًا لمن يسعون لإنقاص وزنهم.

3. الباذنجان والبامية

هذان الخضراوان منخفضا السعرات الحرارية، وهما مصدران جيدان للألياف القابلة للذوبان.

4. المكسرات

تُظهر مجموعة كبيرة من الدراسات أن تناول اللوز والجوز والفول السوداني وغيرها من المكسرات مفيد للقلب، تناول ٦٠ غرامًا من المكسرات يوميًا يُخفّض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة ٥٪ تقريبًا. تحتوي المكسرات على عناصر غذائية إضافية تحمي القلب بطرق أخرى.

المصدر health harvard