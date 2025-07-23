تان وتاتو.. آية سماحة تخطف الأنظار بإطلالتها الصيفية

نشرت الفنانة اية سماحة ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وتألقت آية سماحة، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية مايوه باللون الأصفر، وهو ما كشف عن التاتو الخاص بها و التان التى خضعت له.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال اية سماحة ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت اية سماحة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.